Eishockey-WM: DEB-Team mit zweitem Sieg auf Viertelfinalkurs

Mit dem zweiten Sieg in 24 Stunden hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland Kurs auf das Viertelfinale genommen. Einen Tag nach dem erlösenden 6:4 gegen Dänemark bezwang das Team von Bundestrainer Harold Kreis auch Österreich mit 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) und verbesserte sich in der Vorrundengruppe A auf den fünften Platz.