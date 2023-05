BBL: Meister Alba droht schnelles Aus

In Spiel drei musste sich der deutsche Meister mit 81:93 (46:53) geschlagen geben, damit steht es in der Best-of-five-Serie 1:2.

Titelverteidiger ALBA Berlin hat im Play-off-Viertelfinale der Basketball Bundesliga (BBL) gegen ratiopharm Ulm auch sein zweites Heimspiel verloren und steht vor dem Aus. In Spiel drei musste sich der deutsche Meister mit 81:93 (46:53) geschlagen geben, damit steht es in der Best-of-five-Serie 1:2. Ulm hat jetzt zwei Matchbälle, den ersten am Mittwoch in eigener Halle.