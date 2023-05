2. Liga: Holstein Kiel – FC St. Pauli, 3:4 (1:1)

Vor 15.034 Zuschauern gingen die Störche in Front: Steven Skrzybski war vom Punkt erfolgreich. In der 39. Minute brachte Oladapo Afolayan den Ball im Netz der Elf von Coach Marcel Rapp unter. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Hauke Wahl erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem FC St. Pauli durch einen Selbsttreffer das 2:1 (53.). Für den nächsten Erfolgsmoment der Mannschaft von Fabian Hürzeler sorgte Lukas Daschner (61.), ehe Leart Paqarada das 4:1 markierte (74.). Wenig später kamen Marco Komenda und Finn Porath per Doppelwechsel für Skrzybski und Alexander Mühling auf Seiten von Kiel ins Match (75.). Für das 2:4 des Gastgebers zeichnete Komenda verantwortlich (78.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Fabian Reese der Anschlusstreffer für Holstein Kiel. Afolayan, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 88. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Die Zeichen standen auf Sieg für die Störche, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.