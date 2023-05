Darmstadt macht Bundesliga-Rückkehr perfekt

Darmstadt steigt in die Bundesliga auf © FIRO/FIRO/SID

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei vergeblichen Anläufen hat Darmstadt 98 den dritten Matchball verwandelt. Durch das 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Magdeburg machte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach sechs Jahren perfekt und versetzte das Stadion am Böllenfalltor in einen Ausnahmezustand.