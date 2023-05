Bundesliga heute live: SC Freiburg - VfL Wolfsburg im TV, Stream, Ticker

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags in der Bundesliga empfängt der SC Freiburg am Freitag um 20.30 Uhr den VfL Wolfsburg. Für beide Teams geht noch um verdammt viel. Gastgeber Freiburg will auf den letzten Metern einen Platz in der Champions League ergattern, der VfL will zumindest die Qualifikation für die Conference League sichern.