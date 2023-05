Anzeige

Bundesliga: Rächt sich Streich an Wolfsburg? Dieser ewige Rekord winkt Bayern - Fakten zum 33. Spieltag 0:6! Rächt sich Streich heute?

Streich ohne Petersen! "Kann ich mir nicht vorstellen"

SPORT1

Sowohl im Meisterrennen als auch im Abstiegskampf können am Wochenende Entscheidungen fallen. Hertha BSC braucht einen Sieg gegen Bochum, um nicht aus der Bundesliga abzusteigen. Die spannendsten Statistiken vor dem 33. Spieltag.

Am Freitag kämpfen zwei Vereine um ihren Platz in Europa. Der SC hofft noch auf die Champions League, der VfL auf die Europa League. Freiburgs Traum könnte bei einer Niederlage bereits zerplatzen, im Hinspiel (0:6) setzte es schon die höchste der elfjährigen Ära von Trainer Christian Streich. Streichs Heimbilanz gegen den VfL ist verheerend (2-2-5).

Zu Hause ist der SC aber vier Spiele ungeschlagen in diesem Duell, das zum 38. Mal in der Bundesliga steigt – der SC führt hauchdünn (14-10-13). Freiburg verlor die letzten drei Pflichtspiele und gewann nur drei der letzten 18 Freitagspiele.

Anzeige

Mit einem Sieg könnte der Vereinsrekord des SC nach Punkten ausgebaut und nach Heimpunkten (bisher 33 in 2003/04) gebrochen werden. Die Wolfsburger sind viertbeste Auswärtsmannschaft (sechs Siege aus den letzten zehn Spielen) und würden bei Sieg die 500-Auswärtspunktemarke nehmen.

Nur im ersten gemeinsamen Jahr 2019/20 gewann die TSG gegen Union (2:0 und 4:0), seit fünf Duellen nicht mehr. In Sinsheim ist die Bilanz ausgeglichen (1-1-1). Zwei oder mehr Tore fielen in der Bundesliga stets, die TSG ging dabei nie leer aus. Ihr Trainer Pellegrino Matarazzo verlor diese Saison schon ein Heimspiel gegen Union (0:1 mit dem VfB), gegen das er sieglos ist (0-3-2).

Beide können nur mit Siegen an ihr Ziel kommen. Hoffenheim ist noch nicht gerettet, Union noch nicht in der Champions League. Verliert die TSG, wäre der Niederlagenrekord von 2012/13 (19) bereits eingestellt, ebenso nach Heimniederlagen (9 in 2019/20). Der nächste Heimpunkt wäre der 400. im Oberhaus. Union hatte nie mehr Punkte (59), Auswärtssiege (7) und Auswärtspunkte (23), nun wackelt noch der Torrekord (50), zu dem zwei Treffer fehlen.

Die Hertha greift nach dem letzten Strohhalm. Selbst ein Sieg kann zu wenig sein, ist aber eine Voraussetzung für die Rettungschance am 34. Spieltag. Es wäre ihr 333. Heimsieg in der Bundesliga, aus der ihr der siebte Abstieg droht. Gegen Bochum gab es mehr Heimsiege als alles andere (12-8-2), in den letzten sieben Duellen aber wurden fünfmal die Punkte geteilt. Bochums letzter Sieg bei Hertha datiert aus deren Abstiegssaison 1990/91 (2:4).

Der VfL kann sie in die 2. Liga schießen und sich selbst im Idealfall schon retten. Auswärts verlor er nur eins der letzten vier Spiele. Während Hertha mit Stuttgart die wenigsten Siege hat, hat Bochum die meisten Niederlagen. Es kommt zum Duell der Mannschaften mit den meisten Gegentoren (67 bzw. 71)

Gemeinsam starteten sie 1963 in die Bundesliga, gemeinsam kommen sie dort auf 1830 Spiele. Damit sich die Wege nicht wieder trennen, will Schalke den 25. Heimsieg gegen die Hessen einfahren. Die blieben dort schließlich schon 20-Mal ohne Tor, öfter als an jedem anderen Bundesligastandort. Beim letzten Gastspiel unterlagen sie im Mai 2021 3:4, obwohl Schalke bereits abgestiegen war.

Das war noch vor der Amtszeit Oliver Glasners, der als Trainer gegen Schalke nie verlor (4-1-0), dort sogar beide Spiele gewann (mit Wolfsburg). Aktuell aber ist Königsblau heimstark, immerhin gab es zuletzt zwei Siege in Folge – was die längste Erfolgsserie im eigenen Haus seit fünf Jahren (!) ist.

Dagegen sind die Frankfurter auswärts sieben Spiele sieglos, die vier letzten wurden verloren und 19-mal in Folge schlug es hinter Kevin Trapp ein. Der zieht am Spieltag mit dem Rekordtorhüter der Eintracht, Peter Kunter, gleich – beide kommen auf 234 Bundesligaeinsätze.

Anzeige

Im Duell der ersten Bundesligameister geht es nur für Werder um etwas: ein Punkt fehlt zum Klassenerhalt, aber auf den warten sie an der Weser seit drei Spielen. Zudem setzte es zu Hause vier Niederlagen in Folge und mit insgesamt zehn schon die meisten aller Klubs.

Ausgerechnet in dieser Situation entdeckt der 1. FC Köln sein Faible für Auswärtsspiele, nach zuletzt drei Siegen kann das Team von Steffen Baumgart (100. Bundesligaspiel als Trainer) den Vereinsrekord von 1991/92 einstellen. Nicht illusorisch angesichts des Hinspiels (7:1) und der Serie von sieben Spielen ohne Niederlage gegen Aufsteiger. Aber: nur gegen Köln schoss Werder schon 157 Tore und nirgends verlor der FC in der Bundesliga öfter (29x).

Es wird garantiert wieder nichts mit einer Meisterkrönung in der Allianz Arena. Nur in drei Jahren der Zehner-Serie ab 2013 wurde der Titel in München perfekt gemacht, dabei einmal (2021) vor leeren Rängen. Zwar kann Bayern es im Siegesfall noch vor dem 34. Spieltag schaffen, doch Gewissheit bringt erst der Sonntag, wenn Dortmund spielt.

Bayern könnte mit dem elften Titel in Folge einen deutschen Rekord aufstellen, den man sich bisher mit DDR-Meister BFC Dynamo Berlin teilen muss. Was spricht dafür? Gegen RB ist Bayern elf Spiele ungeschlagen, zu Hause gänzlich (4-2-0) und Gästecoach Marco Rose verlor in München immer (dreimal, bei 2:11 Toren).

Die Bayern sind aktuell 23 Heimspiele ungeschlagen und visieren zwei Jubiläen an: das nächste Heimtor ist Nummer 2700 in der Bundesliga, die nächste Tabellenführung Nummer 850 – beides wären auch Bundesligarekordmarken. RB gewann zwar sechs der letzten zehn Auswärtsspiele, verlor aber auch schon sechs, sieben wären eingestellter negativer Vereinsrekord (wie 2017/18).

"Nice try!" Über diese Frage muss Tuchel herzlich lachen

Falls es wieder ein Thomas Müller-Spiel werden sollte, holt der Weltmeister von 2014 einen Kollegen von 1974 ein, wie der verstorbene Frankfurter Jürgen Grabowski stünde er bei 441 Bundesligaeinsätzen. Mit seiner zwölften Meisterschaft würde er zudem den deutschen Rekord für einen Spieler ausbauen.

Beispiellos erscheint indes die Bilanz von RB-Stürmer Timo Werner in München; er lief dort siebenmal auf, holte nur einen Punkt und feierte mit seinen Teams kein einziges Tor. Mit Stuttgart gab es 0:7 Tore, mit RB 0:6.

Anzeige

Wenn es dumm läuft für den VfB, steht am Sonntag der vierte Abstieg fest. Was aber nur passieren kann, wenn seine Serie von fünf Duellen ohne Niederlage gegen den FSV reißen sollte. Insgesamt ist die Bilanz aus VfB-Sicht positiv (12-8-9), auswärts weniger (3-5-6) – aber zuletzt gab es vier Punkte aus zwei Spielen. Schon drei Spiele in Mainz endeten 0:0, wie zuletzt im April 2022.

Die Mainzer sind im Tief, verloren erst zum zweiten Mal in der Amtszeit von Bo Svensson drei Spiele in Folge, vier wären sein Negativrekord. Sollten sie indes gewinnen, kämen sie auf die beste Punktausbeute seit sieben Jahren. Ebenso lange ist es her, dass der VfB am 33. Spieltag verlor, 2016 gab es ein 1:3 – gegen Mainz! Gästecoach Sebastian Hoeneß steht vor einem Jubiläum, er leitet sein 75. Bundesligaspiel.

Im zweiten Sonntagspiel kann die Meisterentscheidung fallen. Sollte der auswärts sechs Pflichtspiele sieglose BVB nach vorherigem Bayern-Sieg nicht gewinnen, geht die Schale nach München.

In Augsburg sah es zwar häufig gut aus für Borussia (6-3-2), doch in den vergangenen vier Jahren gab es nur einen Sieg beim unvergessenen Bundesligaeinstand von Erling Haaland, der im Januar 2020 drei Joker-Tore zum 5:3 beisteuerte.

Terzic: Bellingham "ein dickes Fragezeichen"

Augsburg kassierte gegen den BVB schon 58 Tore, gegen keinen Klub mehr. Möglicherweise muss es keine Punkte zur Rettung mehr einfahren, sollten Stuttgart und Schalke vorher nicht gewonnen haben, sind sie dank der Tordifferenz durch.

Das käme den schwächelnden Schwaben gelegen, aus den letzten neun Spielen gab es nur einen Sieg. Kein Team schoss zu Hause weniger Tore (16). Es ist die letzte Chance, den Vereinsnegativrekord von 2015/16 (18 Heimtore) noch abzuwenden. BVB-Verteidiger Niklas Süle steht vor seinem 250. Bundesligaspiel.

Anzeige

Im rheinischen Nachbarschaftsduell gab es seit acht Jahren und 16 Spielen keine Kompromisse, sprich keine Unentschieden. Zuletzt gewann Bayer sechsmal in Folge, zu Hause zweimal (4:0, 4:3).

Ein 0:0 blieb in den vergangenen 35 Bundesligatreffen aus und gegen Borussia schoss Bayer seine meisten Bundesligatore (155). Leverkusens Trainer Xabi Alonso feiert Jubiläum (25. Bundesligaspiel) und zieht in der Vereinswertung am niederländischen Europameistertrainer Rinus Michels vorbei.