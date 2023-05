China dominiert weiter! Koreanisches Superteam ohne Chance - MSI 2023

Treffen Chinesische und Koreanische Teams aufeinander ist stets mit einer großartigen Partie zu rechnen. Doch im vorliegenden Fall war es eine mehr als deutliche Geschichte, an dessen Ende mit GEN G eines der gegenwärtig besten Teams der Welt das Nachsehen hatte.

3, 2, 1 ... meins - BLG

Nach einer äußerst knappen Niederlage gegen Rekordweltmeister T1 musste der amtierende LCK-Champion GEN G den Gang ins Lower Bracket antreten. Hier bekamen es die Koreaner nun mit den Jungs von BLG zu tun, die sich nach JDG als LPL-Zweiter für das Mid-Season Invitational in London, Großbritannien qualifizierte. Für viele war das Ergebnis im Vorfeld klar: GEN G würde siegen und im Lower-Bracket-Finale erneut auf Dauerrivale T1 treffen. Doch es kam anders.

Anstatt wie üblich dominierend aufzutreten, war es BLG, das bei diesem Matchup den Ton angab. Eins ums andere spielten die Chinesen ihre Kontrahenten an die Wand. Insbesondere Top Laner Chen „Bin“ Ze-Bin präsentierte sich von seiner besten Seite und verhalf seinen Mitspielern eins ums andere zum Sieg. Schnell stand es 1:0. Dann 2:0. Und auch in der dritten und entscheidenden Partie fand GEN G nicht die passende Antwort, auf all die Fragen, die ihnen von Bilibili Gaming gestellt wurden.