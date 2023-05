Langlauf-Legende erleidet Schicksalsschlag

Der Eiskletterer Kacper Tekieli verunglückt in den Schweizer Alpen tödlich. Er war der Ehemann des ehemaligen Langlauf-Stars Justyna Kowalczyk-Tekieli. Er hinterlässt auch einen gemeinsamen Sohn.

Der polnische Bergsteiger Kacper Tekieli verstarb im Alter von 38 Jahren bei einem tragischen Unfall in den Schweizer Alpen.

„Er starb in einer Lawine und seine Leiche wurde am Donnerstag gefunden“, sagte Jerzy Natkanski, ein Vertreter des polnischen Bergsteigens, gegenüber polnischen Medien. Tekieli war ein professioneller Eiskletterer und Ausbilder.

Justyna Kowalczyk-Tekieli: „Er war mein Ein und Alles“

In ihrer Karriere gewann Kowalczyk olympisches Gold in Vancouver über 30 Kilometer und in Sotschi über 10 Kilometer. Außerdem entschied die Polin viermal den Gesamtweltcup, ehe sie 2018 ihre Laufbahn beendete.