Gymnastik-EM: Varfolomeev und Kolosov im Mehrkampf-Finale

Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev aus Schmiden und die Potsdamerin Margarita Kolosov haben bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku das Mehrkampf-Finale am Samstag (14.00 Uhr/MESZ) erreicht.