BVB: Terzic befürchtet Bellingham-Ausfall gegen Augsburg - "Komplett ohne Teamtraining schwer" Schlechte Nachricht um Bellingham

Sorge um Bellingham: Warum der BVB um seinen Star bangt

SPORT1

Borussia Dortmund vermeldet vor dem Augsburg-Duell wenig Positives zu Shootingstar Jude Bellingham. BVB-Coach Terzic präpariert sich personell schon mal anderweitig.

Dieser Verzicht wäre eine große Schwächung im Bundesliga-Titelkampf und das anstehende Spiel beim FC Augsburg (So., ab 17.30 Uhr)!

Borussia Dortmund droht im Fernduell mit dem FC Bayern der Ausfall von Jude Bellingham.

Der zuletzt schon gegen Borussia Mönchengladbach (5:2) angeschlagene Shootingstar ist nach wie vor nicht wirklich einsatzfähig. „Dahinter ist ein dickes Fragezeichen“, sagte BVB-Coach Edin Terzic während der Pressekonferenz. Bellingham habe „immer noch Schmerzen im Knie. Es ist am Ende des Spiels größer geworden.“

Ein Mitwirken des Engländers erscheint demnach höchst fraglich. Zumal Terzic hinsichtlich Bellingham zu bedenken gab: „„Komplett ohne Teamtraining ist das schwer. Es bringt nichts, wenn er dann nach vier Minuten signalisiert, dass es doch nicht geht.“

Immerhin seien „alle anderen Spieler einsatzfähig. Wir haben viele Optionen für Sonntag.“

Die Aufgabe beim FCA will Dortmund denn auch mit bewährten Mitteln angehen: „Ihr kennt ja unseren Kader auch und die Herangehensweise, dass wir mit verschiedenen Systemen agieren können - mit drei zentralen Mittelfeldspielern oder im 4-2-3-1″, so Terzic.

Wer könnte für Bellingham übernehmen?

Der BVB-Coach ergänzte: „Wir haben mit Marco Reus, Gio Reyna und Salih Özcan Jungs, die häufig auf der Position gespielt haben. Raphael Guerreiro hat in der Rückrunde dort auch gespielt.“

Terzic nahm hinsichtlich der Defensive auch Stellung zu Routinier Mats Hummels.

„Mats ist in dieser Saison der verfügbarste Innenverteidiger. Wir wussten, wir konnten uns immer auf ihn verlassen. Das macht er herausragend gut. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Position. Wir sind in dieser Saison sehr stabil. Jeder weiß, ich muss ans Maximum gehen, denn da sind Jungs, die klopfen an und wollen meinen Platz. So eine Situation wünschen wir uns auch für die kommende Saison.“

Vor den letzten beiden Spieltagen hat der BVB in der Bundesliga einen Punkt Rückstand auf Rekordmeister Bayern. Die Münchner streben ihren elften Titel in Serie an, treffen auf RB Leipzig (Sa., ab 18.30 Uhr).

Dortmund benötigt aus den Spielen in Augsburg und gegen den FSV Mainz 05 (27. Mai) daher möglichst zwei Siege - hat allerdings seit Ende Februar auf fremdem Platz nicht mehr gewonnen.

Terzic erklärt Hummels-Auswechslung

Auswärtsschwäche? Terzic mit Klartext

„Ich habe ein Problem damit, uns eine Auswärtsschwäche anzudichten“, sagte Terzic dennoch: „Es gab in den Spielen immer verschiedene Gründe. Wir wissen aber, dass wir für unser großes Ziel sechs Punkte brauchen, und da gehört ein Sieg in Augsburg dazu. Wir werden uns sehr gewissenhaft vorbereiten.“

In Augsburg erwartet Terzic einen „sehr, sehr unangenehmen Gegner“, der gerade im eigenen Stadion gegen größere Mannschaften meist überzeuge: „Das sind die Spiele, die ihnen sehr gut liegen.“

In Dortmund genieße man den Endspurt aber. „Wir hatten vor dem 33. Spieltag lange nicht mehr eine solche Situation. Ich freue mich, durch Dortmund zu fahren und die Jungs und Mädels in den BVB-Trikots zu sehen, die Fahnen in den Vorgärten. Wir wollten, dass die Leute sich wieder auf uns freuen. Dieses Teilziel haben wir erreicht, das große Ziel wollen wir jetzt angehen.“

