FC Liverpool: Erfüllt Curtis Jones als Erbe von Steven Gerrard seine Prophezeiung?

Sieben Ligaspiele in Folge konnten die Reds gewinnen , die zwei Spieltage vor Saisonende nur noch einen Punkt hinter Manchester United und vier hinter NEwcastle United liegen. Großen Anteil am Erfolg hat ein waschechter Liverpooler, auf den Jürgen Klopp derzeit kaum verzichten kann - Curtis Jones.

Liverpool-Legende Gerrard prophezeit große Zukunft

Jones feiert Profi-Debüt

„Ich bin ein selbstbewusster Junge“

Gerüchten zufolge zweifelten nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen an den Fähigkeiten des 22-Jährigen. Jones selbst zeigte sich im Interview mit The Athletic selbstbewusst: „Es macht mir nichts aus, es ist mir egal. Ich bin ein selbstbewusster Junge und weiß, dass ich die Rückendeckung der Mitarbeiter hier habe.“

Diese sollte er haben. Trotz zahlreicher Verletzungen kämpfte sich Jones immer wieder zurück und sammelte in der laufenden Saison 16 Einsätze in der Premier League. In der wichtigen letzten Phase der Saison ist der 22-Jährige sogar kaum noch aus der Startelf wegzudenken, stand in jedem der letzten sieben siegreichen Spiele in der Anfangsformation.