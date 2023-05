Nach 13 Jahren in Regensburg: Nachreiner beendet Karriere

Der 34-Jährige, der als Profi nur das Trikot der Oberpfälzer trug, wird im letzten Heimspiel am 28. Mai gegen den 1. FC Heidenheim letztmals für den SSV auflaufen. Er hat 267 Pflichtspiele für den Jahn bestritten, dem nach sechs Jahren in der 2. Liga der Abstieg droht.

"Mit Wastl Nachreiner verabschieden wir eine ganz große Identifikationsfigur des Vereins. Kaum ein Spieler hat den SSV Jahn im vergangenen Jahrzehnt auf und neben dem Platz so geprägt", sagte Sport-Geschäftsführer Tobias Werner. Die vielen Verletzungen in den vergangenen Jahren hätten ihre "Spuren hinterlassen", meinte der Innenverteidiger: "Trotz ein bisschen Wehmut fühlt sich die Entscheidung für mich richtig und gut an."