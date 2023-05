RB Leipzig:Rose will FC Bayern ärgern - und BVB im Titelkampf Schützenhilfe geben

Trotz des jüngsten Kantersieges des FC Bayern gegen Schalke 04 will Trainer Marco Rose den Rekordmeister mit RB Leipzig im Titelkampf ein Schnippchen schlagen.

In den vergangenen Bundesliga -Wochen sei der kommende Gegner „auch nicht immer konstant“ gewesen, „mit dem Selbstverständnis ringend“, sagte Rose vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr).

„Eine nicht ganz so gute Nachricht für uns: Es kommt langsam in den letzten Spielen zurück“, ergänzte der RB-Coach. Dennoch sei es die Aufgabe, „zu versuchen, die Problemchen, die sie in den letzten Wochen hatten, zum Vorschein zu bringen“.