ARD: 1,57 Millionen sehen nächste Wolfsburger Pokal-Party

1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in der ARD am Donnerstag den Triumph des VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Finale der Frauen.

Der zehnte DFB-Pokal-Triumph der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hat der ARD eine ähnliche Quote wie im Vorjahr beschert. 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten in der Liveübertragung ab 16.45 Uhr das 4:1 (1:1) der Abo-Siegerinnen im Finale in Köln gegen den SC Freiburg am Donnerstag.