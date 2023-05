3,19 Millionen sehen Bayer-Halbfinal-Aus

Das Ausscheiden von Bundesligist Bayer Leverkusen im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom sahen bei RTL im Schnitt 3,19 Millionen Fans.

Das Ausscheiden von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom (0:0) sahen am Donnerstagabend in der Live-Übertragung von RTL im Schnitt 3,19 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 13,9 Prozent.