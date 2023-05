Ausschreitungen in Alkmaar nach Aus gegen West Ham in Conference League

Fan-Randale: "Was ist bei diesen Menschen schief gelaufen?!"

Nach dem Halbfinal-Aus von AZ Alkmaar gegen West Ham United in der Conference League ist es am Donnerstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Laut Medienberichten wurden nach der 0:1-Heimniederlage des niederländischen Fußball-Klubs auch Spieler in Auseinandersetzungen hineingezogen.