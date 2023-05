"Will nicht weinen": Leverkusen-Coach Alonso nach Europa-League-Aus gegen Rom fair

Nach dem schmerzhaften Scheitern im Halbfinale der Europa League will Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso nicht davon wissen, gegen die AS Rom zu wettern.

Nach dem schmerzhaften Scheitern im Halbfinale der Europa League hat sich Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso als fairer Sportsmann gezeigt. „Ich will nicht weinen, wir beglückwünschen die AS Rom zum Finaleinzug“, sagte der Spanier nach dem hitzigen, aber torlosen Rückspiel in der ausverkauften BayArena.