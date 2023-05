Medwedew: Nadal-Absage öffnet das Feld für "viele Spieler"

Daniil Medwedew gehört in Paris zu den Mitfavoriten © AFP/SID/TIZIANA FABI

Die Absage von Rafael Nadal für die French Open eröffne "vielen Spielern Chancen" auf den Titel in Paris, meint Daniil Medwedew.

Die Absage des spanischen Sandplatzkönigs Rafael Nadal für die French Open eröffne "vielen Spielern Chancen" auf den Titel in Paris, meint Daniil Medwedew. "Selbst ohne zu 100 Prozent fit zu sein, wäre er der Favorit gewesen", sagte der Weltranglistendritte aus Russland in Rom. Der 14-malige Roland-Garros-Champion Nadal hatte seinen Start beim Höhepunkt der Sandsaison am Donnerstag abgesagt.