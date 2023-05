3. Liga: MSV Duisburg – 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14:00 Uhr)

Saarbrücken will die Erfolgsserie von drei Siegen bei den Zebras ausbauen. Am letzten Freitag verlief der Auftritt von Duisburg ernüchternd. Gegen den FC Ingolstadt 04 kassierte man eine 0:2-Niederlage. Letzte Woche siegte Saarbrücken gegen Hallescher FC mit 2:0. Damit liegt der 1. FC Saarbrücken mit 65 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Nachdem der 1. FC Saarbrücken im Hinspiel eine knappe 2:3-Niederlage gegen den MSV Duisburg einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.

Die Heimbilanz der Zebras ist ausbaufähig. Aus 18 Heimspielen wurden nur 21 Punkte geholt. Die Elf von Trainer Torsten Ziegner befindet sich am 37. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Nach 36 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden der Heimmannschaft insgesamt durchschnittlich: elf Siege, zwölf Unentschieden und 13 Niederlagen.