Sevilla wieder im Europa-League-Finale

Der FC Sevilla schmeißt Juventus Turin trotz Unterzahl aus der Europa League. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

Europa-League-Spezialist FC Sevilla greift in seinem Lieblingswettbewerb nach seinem siebten Titelgewinn.

Die Spanier zogen im Halbfinalduell mit Juventus Turin nach dem 1:1 im Hinspiel beim italienischen Rekordmeister durch ein 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung ins Finale am 31. Mai in Budapest ein. Gegner im Spiel um die Nachfolge von Bundesligist Eintracht Frankfurt ist Bayer Leverkusens Halbfinal-Bezwinger AS Rom.