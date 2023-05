FC Bayern: "Kritik völlig überzogen und falsch!" Flammendes Plädoyer für Salihamidzic

Auf Bayern-Boss Hasan Salihamidzic ist in den letzten Wochen und Monaten einiges eingeprasselt.

Kritik an Salihamidzic „völlig überzogen und falsch“

„Die Kritik, die oftmals an ihm aufkommt, halte ich für völlig überzogen und falsch“, stellt Reschke klar.

„Ich bin nicht der Verteidiger von Hasan Salihamidzic und schon gar nicht von Marco Neppe“, erklärt der Bayern-Insider im Gespräch mit SPORT1 , betont aber: „Ich respektiere beide extrem, weil ich einschätzen kann, was sie für den Klub leisten und geleistet haben.“

FC Bayern: Reschke bricht Lanze für Salihamidzic und Neppe

Damit liege der oft umstrittene Sportvorstand sehr oft richtig, verteidigt Reschke Salihamidzic: „Er hat ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl und trifft in Kombination mit Marco Neppe in der Summe sehr, sehr viele gute Entscheidungen .“

Was Bayern-Insider Michael Reschke über die Stürmersuche beim Rekordmeister sagt, wie er Randal Kolo Muani einschätzt, wann er Harry Kane oder Victor Osimhen verpflichten würde und welchen Star der Münchner Jürgen Klopp „unbedingt“ will, hört ihr in Folge 31 des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Chefreporter Kerry Hau und Reporterin Maureen Luginger.