Medien: Wiese-Klage gegen Bremer Stadionverbot

Die Auseinandersetzungen zwischen Fußball-Bundesligist Werder Bremen und seinem ehemaligen Nationaltorwart Tim Wiese gehen offenbar in die nächste Runde. Informationen der Bild-Zeitung zufolge hat der 41-Jährige beim Landgericht Bremen Klage gegen ein im April ausgesprochenes Betretungsverbot für das Weserstadion eingereicht.

Werder hatte die offenbar erneut mit einer Verbannung aus Bremens Traditionself verbundene Sanktion gegen Wiese demnach verhängt, nachdem sich der Ex-Profi im vergangenen März während eines Heimspiels in einer Stadionloge "in einer die Menschenwürde verletzenden Weise" über eine Mitarbeiterin geäußert haben soll. "Der ganze Vorwurf ist konstruiert", zitierte die Bild den sechsmaligen Nationalspieler: "Es gab keine Beleidigung. Und dafür gibt es genug Zeugen." Eine Stellungnahme des Vereins zur neuen Entwicklung lag am Donnerstagabend nicht vor.