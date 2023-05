Nach Draisaitl: Nächster NHL-Star sagt für die Eishockey-WM ab

Auch NHL-Torwart Philipp Grubauer sagt seine Teilnahme an der WM in Finnland und Lettland ab. Das teilt der Deutsche Eishockey-Bund mit.

Nach Superstar Leon Draisaitl hat auch NHL-Torwart Philipp Grubauer seine Teilnahme an der WM in Finnland und Lettland abgesagt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstagabend mit.