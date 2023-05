Champions League: Ich wünsche Manchester City den Sieg - SPORT1-Kolumne von Alex Steudel

Mir ist klar, dass das politisch nicht korrekt ist. City ist böse. Hat mehr Geld für Spieler ausgegeben als Paris (dabei kommen die alle aus Dortmund). City verstößt ständig gegen Financial Fairplay . City ist obendrein inhabergesteuert. Mindestens 50+1 wird nur eingehalten, was die jährliche Punktezahl angeht.

VAE in Deutschland unbeliebter als der VAR

Ich verstehe es ja. Der Klub gehört einem Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), so viel zum Thema Tradition. Das wäre bei uns nicht möglich, also Hertha BSC vorsichtshalber ausgenommen, diese Kolumne soll ja nicht gleich übermorgen überholt sein.

Hat man jemals eine Mannschaft so schön spielen sehen?

Seid ihr denn am Mittwoch nicht vor dem Fernseher gesessen? Hat man jemals eine Mannschaft so schön spielen sehen? Ich jedenfalls konnte einfach nicht weggucken. Wie ich muss sich damals Odysseus gefühlt haben, als er an den Sirenen vorbeisegelte. Odysseus löste das Problem mit Wachs in den Ohren, mir hat das nicht geholfen.