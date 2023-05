Englischer Verband sperrt Klopp für ein Spiel

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool ist für seine Verbalattacke gegen Schiedsrichter Paul Tierney vom englischen Fußballverband für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte die FA am Donnerstag mit. Zudem muss der 55-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 75.000 Pfund (etwa 86.000 Euro) zahlen. Ein weiteres Spiel wird bis zum Saisonende 2023/24 auf Bewährung ausgesetzt.

Damit wird Klopp am Samstag beim wichtigen Spiel seines Teams gegen Aston Villa (16.00 Uhr/Sky) nicht an der Seitenlinie stehen. Zwei Spieltage vor Saisonende steht der Ex-Meister in der Tabelle auf Rang fünf und hofft noch auf die Qualifikation zur Champions League.