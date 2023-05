Löst Rafael Nadal Tennis-Beben aus? "Rafa" wird wohl French Open absagen - folgt sogar noch mehr?

Rafael Nadal setzt für Donnerstag eine Pressekonferenz an. Sein Verzicht auf die French Open scheint so gut wie sicher. Unklar ist jedoch, ob der Rekord-Grand-Slam-Sieger noch weitere große Ankündigungen macht.

An diesem Donnerstag blickt die gesamte Tennis-Welt mit Spannung nach Mallorca.

Denn für 16 Uhr hat Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal zu einer Pressekonferenz auf seiner Akademie einberufen , in welcher der Spanier Auskunft gibt, ob er an den French Open teilnimmt.

Das Ergebnis scheint dabei so klar, dass es in Spanien von Relevo, einem spanischen Online-Sportmedium, und der Marca bereits als Fakt ohne Konjunktiv vermeldet wird: Nadal sagt Roland Garros ab.

Dies hätte zur Folge, dass Nadal am Tag nach dem Herren-Finale aus den Top 100 der Weltrangliste fallen und sich erstmals seit über 20 Jahren (April 2003) nicht mehr unter den Top 100 befinden würde.

Saisonaus, Rücktritt? Große Spannung vor Nadal-PK

Nadals Team betont in einer Erklärung, dass er selbst auf der Pressekonferenz erklären werde, warum er sich für oder gegen den Start in Paris entschieden hat.

Doch auch wenn es in der Sport- und Tenniswelt kein einmaliger Vorgang wäre - für den 36-Jährigen wäre es komplett uncharakteristisch, eine Pressekonferenz einzuberufen, um seine Teilnahme zu verkünden. Die einzige Ausnahme wäre wohl ein daran knüpfendes Karriereende.

Und vor allem deshalb gibt es für die Tennis-Welt an diesem Donnerstag nur ein Thema: Was wird Nadal rund um seine wahrscheinliche Roland-Garros-Absage womöglich noch verkünden? Ex-Tennisprofi und Kommentatorin Laura Robson twitterte beispielsweise: „Stressessen bis zur Rafa-Pressekonferenz. Ich bin nervös!“

Glaubt man der spanischen Zeitung as und ihren Quellen, wird Nadal jedoch keine Aussage über ein möglichstes Karriereende machen, sondern stattdessen eine andere Ankündigung. Demnach werde er in dieser Saison überhaupt kein Match mehr bestreiten und erst 2024 zurückkehren.

Rafael Nadal: „Befinden uns in schwieriger Situation“

Auch das wäre ein kleiner Tennis-Hammer angesichts der Tatsache, dass nach Nadals Verletzung am Hüftbeuger eine Erholungszeit von 6-8(!) Wochen prognostiziert worden war. Nun könnte daraus womöglich ein ganzes Jahr werden.

Der 14-malige French-Open-Sieger, der den Grand Slam in Paris in den vergangenen 18 Jahren so sehr dominiert hat, dass auf der Anlage bereits eine lebensgroße Statue von ihm platziert wurde, hatte sich vor einigen Wochen selbst zum Heilungsprozess geäußert.