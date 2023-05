Anzeige

Formel 1: FIA startet Aktion für Flutopfer nach abgesagtem Imola-GP Formel 1 startet Aktion für Flutopfer

Formel-1-Rennen in Imola abgesagt

SID

Formel 1 hat nach den verheerenden Regenfällen in Italien angekündigt, die Menschen in der Region zu unterstützen.

„Wir werden mit einer Spendenaktion helfen“, sagte Geschäftsführer Stefano Domenicali nach der Absage des für Sonntag geplanten Rennens in Imola dem Corriere della Sera. Auch die Angestellten des AlphaTauri-Teams mit Sitz im nahegelegenen Faenza sollen unterstützt werden, „einige von ihnen sind schwer betroffen.“

Der Rennstall Ferrari, dessen Hauptsitz in Maranello in der betroffenen Region Emilia-Romagna liegt, wird indes eine Million Euro für die Flutopfer spenden. Dies teilte Regional-Präsident Stefano Bonaccini mit. Ferrari-Pilot Charles Leclerc rief zudem via Instagram zu einer Spendenaktion für die Stadt Faenza auf.