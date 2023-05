Bellingham wackelt vor Augsburg-Spiel! BVB-Star droht Zwangspause im Meister-Endspurt

Der Einsatz von Jude Bellingham am vorletzten Bundesliga-Spieltag wackelt!

Der englische Nationalspieler von Borussia Dortmund konnte nach Informationen von SPORT1 sowohl am Mittwoch auch als am Donnerstag nicht am Training teilnehmen. Auch die Ruhrnachrichten und die Bild-Zeitung berichten über die Absenz des Superstars.