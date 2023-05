Gala gegen Real Madrid: Der Magier, der bald nicht mehr für City spielt?

Manchester City hat am Mittwochabend durch einen 4:0-Sieg über Real Madrid den Einzug ins Finale der UEFA Champions League klar gemacht. Die Citizens spielten den Titelverteidiger dabei teilweise regelrecht an die Wand.

Maßgeblich beteiligt an der Gala-Vorstellung: der nur 1,73 Meter kleine Bernardo Silva! Mit seinem Doppelpack in Halbzeit eins hatte der Portugiese die Weichen früh auf Finaleinzug gestellt - und sich damit jede Menge Lobeshymnen verdient.

„Er hat auf Schritt und Tritt Magie verbreitet“

Bernardo Silva betreibt Wiedergutmachung

Diese hatten Silva nämlich ein schwaches Hinspiel attestiert. Was der Gescholtene selbst aber ähnlich sah und daraus sogar Motivation zog.

„Meine Leistung im ersten Spiel in Madrid war nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, und das wollte ich wiedergutmachen. Heute musste ich es für meine Mannschaftskameraden und die Fans besser machen, und das habe ich auch getan“, erklärte Silva nach dem Spiel bei BT Sports .

Bislang gelang es lediglich Lionel Messi (2012) und Robert Lewandowski (2013) in einem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid mindestens zwei Tore zu schießen. Lewandowski gelangen vor rund zehn Jahren bekanntermaßen sogar vier Tore in einem Spiel.

Silva vor Wechsel zu PSG?

Für die Engländer bietet sich am 10. Juni im Finale in Istanbul erneut die Chance auf den ersten Triumph in der Königsklasse, nachdem das Team von Guardiola 2021 im Endspiel von Chelsea niedergerungen wurde.