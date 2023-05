Paris 2024: Koreanisches Fußball-Duell in der Olympia-Quali

In der Qualifikation für das Fußballturnier bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris kommt es zu einem politisch brisanten koreanischen Duell.

