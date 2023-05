Anzeige

WWE-Rivale AEW in neuer Unruhe: Platzt das große Comeback von Topstar CM Punk? Großes Wrestling-Comeback geplatzt?

CM Punk und AEW streiten angeblich um Ace Steel (im Hintergrund) © AEW

Martin Hoffmann

Hinter dem Fehlen von CM Punk in der Ankündigung der neuen TV-Show von WWE-Rivale AEW steckt offenbar doch mehr als ursprünglich berichtet. Kommt es doch zum Bruch?

Die neue Show des WWE-Rivalen AEW ist offiziell verkündet - startet sie ohne den Star, um den sie aufgebaut werden sollte?

Einen Tag nach der Enthüllung der neuen Samstagssendung Collision sickert durch, dass es offenbar doch neue Irritationen zwischen der Liga und Topstar CM Punk, der in der offiziellen Ankündigung wider Erwarten nicht auftauchte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Angeblich sind Ligaboss Tony Khan und Punk sich Stand jetzt uneins um eine mit dem geplanten Comeback verbundene Personalie - weswegen Punk aus der Collision-Pressemitteilung und dem Promo-Material entfernt worden sei: Es geht wohl einmal um den nach dem Eklat im vergangenen Herbst entlassenen Punk-Vertrauten Ace Steel.

CM Punk und AEW streiten sich wohl über Ace Steel

Wie der Pro Wrestling Insider und der Wrestling Observer berichten, sollte Steel wiedereingestellt werden - trotz seiner Beteiligung an der skandalösen Backstage-Prügelei Punks mit den Liga-Mitgründern Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega. Punk hatte in einer Aufsehen erregenden Wut-PK zuvor speziell die Jacksons beleidigt.

Danach war Punk nicht mehr bei AEW zu sehen, er hatte sich einen Trizepsriss zugezogen und fiel deshalb ohnehin lange aus. Wegen des riesigen Wirbels, den der 44-Jährige verursacht hatte, galt als ungewiss, ob er überhaupt zurückkommen würde.

Trotz des Entgegenkommens Khan in Bezug auf Steel wird nun kolportiert, dass Punk erbost über die Umstände sein soll: Es werde erzählt, dass Punk davon ausgegangen sei, dass der früher als Producer engagierte Steel wieder bei den Shows backstage sein solle. Khan allerdings hätte das abgelehnt und eine andere Rolle für Steel vorgesehen.

Der bis jetzt ungelöste Streit hat allem Anschein nach zu geführt, dass die Collision-Ankündigung ohne Punk vollzogen wurde - obwohl bei der Messeveranstaltung Upfront von AEW-Medienpartner Warner Brothers Discovery in New York eine große Bühne für ihn reserviert wurde.

Stattdessen wurde Punk kurzfristig aus (fast) allen Materialien gestrichen. In einer Pressemail wurde allerdings vergessen, Punks Namen zu tilgen. Auf eine diesbezügliche Nachfrage des Portals Comicbook reagierte Warner mit der Aussage, dass Punk mit der Show „nicht verbunden“ sei.

Punk selbst meldete sich am Mittwoch in einer umfangreichen Instagram-Story, in der er nicht direkt auf die angeblichen Geschehnisse einging und stattdessen erklärte: „Ich bin seit neun Monaten nicht mehr im TV gewesen, hört einfach auch über mich zu reden.“ Punk fügte sarkastisch an, er hätte „keine Freude daran, der einzige Mensch zu sein, der eine ganze schlecht informierte Clickbait-Industrie stütze, die auf toxischen Gerüchten und lügnerischen Quellen basiere - aber was will man machen? Wenn man König ist, trägt man die Last der Krone.“

Schauplatz der Debütepisode von Collision wackelt

Hinter der für den 17. Juni 2023 angekündigten Debütepisode stehen nun viele Fragezeichen: Sie sollte eigentlich im United Center in Punks Heimat Chicago stattfinden - laut Observer ist die Halle auch schon gebucht -, nun allerdings hat AEW den Standort der Show vorerst offen gelassen und mitgeteilt, dass er erst kommende Woche enthüllt werden soll.

Es sieht so aus, als ob Khan und Warner versuchen, den Streit mit Punk bis dahin beizulegen. Ob es gelingt, muss sich zeigen: Punk hat in jedem Fall ein großes Druckmittel in der Hand, denn ohne ihn als Hauptattraktion wäre die neue Show stark entwertet.

Schon vor einigen Wochen hatte Punk für Verwunderung gesorgt, als er unerwartet hinter den Kulissen der WWE-Show RAW auftauchte und dort letztlich rausgeworfen wurde - Punks Verhältnis mit dem Ex-Arbeitgeber war eigentlich jahrelang zerrüttet gewesen.

Samoa Joe angeblich Punks Wunschgegner

Für den Moment sind als Attraktionen der neuen Show angekündigt: die frisch zurückgekehrten Miro (Rusev) und Thunder Rosa, Powerhouse Hobbs, Samoa Joe (ein alter Rivale Punks und angeblich dessen Wunschgegner für sein Comeback) - sowie auch Andrade El Idolo. Der Ehemann von WWE-Star Charlotte Flair und Schwiegersohn der Ikone „Nature Boy“ Ric Flair war zuletzt wegen einer Backstage-Prügelei mit Kollege Sammy Guevara kaltgestellt.

Auf dem Plakat der Show sind außerdem auch World Champion MJF und diverse andere Titelträger der Liga zu sehen: die Tag Team Champions FTR (beste Freunde Punks im AEW-Kader), International Champion Orange Cassidy und die Trios-Champions The House of Black um Malakai Black, den ehemaligen Aleister Black von WWE - mit der jungen Managerin Julia Hart. Laut Fightful sollen standardmäßig alle Champions in beiden Shows antreten können.

Zu den Stars, die bei Collision nicht angekündigt werden, zählen wie erwartet die mit Punk real über Kreuz liegenden Young Bucks, Kenny Omega und Hangman Page sowie auch der Blackpool Combat Club und Jon Moxley und Bryan Danielson. Auffälligerweise fehlt auch Chris Jericho, der nach einer Aussprache mit Punk ebenfalls für Collision eingeplant gewesen sein soll.