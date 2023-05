Europa League: TV-Moderatorin Papendick verpasst Final-Spiele - alter Bekannter übernimmt

Die TV-Moderatorin von RTL wird beim Halbfinale von Bayer Leverkusen gegen die AS Rom ( 0:1 nach dem Hinspiel ) ihren vorerst letzten Einsatz für den Sender haben.

„Es gibt keinen schöneren Grund für mich bei den Finalspielen zu fehlen, als den, dass ich bald zum ersten Mal Mama werde. Darauf freue ich mich riesig“, sagte die ehemalige SPORT1 -Moderatorin Papendick in einer Mitteilung von RTL .

Den bevorstehenden Lebensabschnitt bezeichnete sie als ihr „größtes Abenteuer“. Das Endspiel der Europa League wird am 31. Mai stattfinden. Auch beim Finale der Conference League am 7. Juni wird Papendick nicht zur Verfügung stehen.

Papendick wird von König ersetzt

Vertreten wird die 34-Jährige von Florian König, der auch den STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 moderiert. „Mit Flo hätte ich mir keine bessere Vertretung vorstellen können“, sagte Papendick, die die Finalspiele am Bildschirm verfolgen will.

Am Donnerstagabend wird Papendick bei ihrem persönlichen Saisonabschluss das Spiel in der BayArena begleiten, bei dem die Leverkusener zum ersten Mal seit 21 Jahren in ein europäisches Endspiel einziehen könnten. (ab 21 Uhr im LIVETICKER)