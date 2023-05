Champions League: Darum brüllten sich Kevin De Bruyne und Pep Guardiola an

Zwar spielte Manchester City Real Madrid bei der 4:0-Machtdemonstration im Halbfinal-Rückspiel der Champions League phasenweise komplett an die Wand, doch City-Coach Guardiola fand dennoch das Haar in der Suppe.

Als De Bruyne zu Beginn der zweiten Hälfte bei einem Konter den Ball an Éder Militao verlor, kassierte er eine heftige Ansage seines Trainers. Doch der Belgier war offenbar anderer Meinung - gestikulierte wild und brüllte in Richtung Guardiola zurück!

Guardiola erklärt Ärger über De Bruyne

Guardiola schien mit dieser Reaktion nicht gerechnet zu haben. Konsterniert trabte er mit gesenktem Blick von der Seitenlinie zurück in Richtung seiner Bank.

„Obwohl wir 2:0 geführt haben, haben wir in der zweiten Halbzeit viel überstürzt“, erklärte der Katalane nach der Partie beim spanischen TV-Sender Movistar seine Unzufriedenheit. „Direkt nach der Pause hat Gündogan einen Ball verloren. Kevin ist dreimal unnötig ins Umschaltspiel gegangen. Wir hatten es eilig, obwohl wir das Gegenteil hätten machen sollen.“

City vs. Inter im Champions-League-Finale

Am Ende waren dann aber doch alle wieder versöhnt. Als Guardiola De Bruyne in der 84. Minute vom Platz nahm und Phil Foden einwechselte, nahm er seinen Spielmacher lange in den Arm.