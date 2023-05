NBA-Playoffs im Osten: Butler bringt Miami den Sieg

Am Mittwochabend gewinnen die Miami Heat im Spiel 1 der Eastern Conference League Finals gegen die Boston Celtics. Zur Halbzeit sah es für Miami aber noch ganz anders aus.

Die Miami Heat holen sich gegen die Bosten Celtics den Sieg in Spiel eins!

Zum Auftakt der Playoff-Serie in den Eastern Conference League Finals gewannen die Gäste mit 123:116. Zur Halbzeit sah es allerdings noch ganz anders aus.

„Das ist es, was wir gebraucht haben“

„Er ist einer der besten Zwei-Wege-Basketballspieler dieses Verbandes. Das ist es, was wir gebraucht haben.“ schwärmte Heat-Trainer Erik Spoelstra nach dem Duell über den NBA-Star. „In der Schlussphase war Jimmy in der Lage, alles zu tun, was wir brauchten.“