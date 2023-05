2. Liga: Eintracht Braunschweig – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13:00 Uhr)

Gegen Eintracht Braunschweig soll dem SSV Jahn Regensburg das gelingen, was der Elf von Trainer Joseph Enochs in den letzten sieben Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Das letzte Ligaspiel endete für Braunschweig mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen SpVgg Greuther Fürth. Zuletzt musste sich der SSV geschlagen geben, als man gegen den Hamburger SV die 17. Saisonniederlage kassierte. Im Hinspiel begnügten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung.