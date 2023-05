2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SC Paderborn 07 (Samstag, 13:00 Uhr)

Die Arminia trifft am Samstag mit dem SCP auf einen formstarken Gegner. Bielefeld hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. Letzte Woche siegte der SC Paderborn 07 gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 3:2. Damit liegt Paderborn mit 54 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Das Hinspiel hatte DSC Arminia Bielefeld beim SCP mit 2:0 für sich entschieden.

Die Heimbilanz der Arminia ist ausbaufähig. Aus 16 Heimspielen wurden nur 18 Punkte geholt. In der Verteidigung des Teams von Coach Uwe Koschinat stimmt es ganz und gar nicht: 56 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Neun Siege und sechs Remis stehen 17 Pleiten in der Bilanz der Heimmannschaft gegenüber. Die volle Punkteausbeute sprang für Bielefeld in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.