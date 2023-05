2. Liga: Hamburger SV – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 20:30 Uhr)

Die SpVgg will nach vier Spielen ohne Sieg bei Hamburg endlich wieder einen Erfolg landen. Der Hamburger SV gewann das letzte Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg mit 5:1 und liegt mit 57 Punkten weit oben in der Tabelle. Gegen Eintracht Braunschweig kam Fürth im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Im Hinspiel hatte SpVgg Greuther Fürth die Nase vorn und feierte einen knappen 1:0-Sieg.

Angesichts der guten Heimstatistik (10-3-3) dürfte der HSV selbstbewusst antreten. Wer das Team von Tim Walter als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 63 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Offensiv konnte den Gastgebern in der 2. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 62 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Acht Niederlagen trüben die Bilanz von Hamburg mit ansonsten 17 Siegen und sechs Remis.

Auf fremden Plätzen läuft es für die SpVgg bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere zehn Zähler. Die Elf von Trainer Alexander Zorniger befindet sich am 32. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Der bisherige Ertrag des Gasts in Zahlen ausgedrückt: neun Siege, zehn Unentschieden und zwölf Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Fürth in den vergangenen fünf Spielen.