3. Liga: FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FC Erzgebirge Aue will im Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Zuletzt spielte Aue unentschieden – 3:3 gegen Borussia Dortmund II. Zuletzt kam der FCI zu einem 2:0-Erfolg über den MSV Duisburg. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der FC Erzgebirge Aue mit 2:1 gewonnen.

Beide Teams sind in der gleichen Tabellenregion unterwegs. Den Unterschied machen lediglich zwei Zähler aus. Körperlos agierte der FC Erzgebirge Aue in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der FC Ingolstadt 04 davon beeindrucken lässt?