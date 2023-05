Eishockey-WM 2023: Kein Draisaitl, kein Problem? Goldmann über die Vorteile der Entscheidung

Bei der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland (LIVE auf SPORT1) bekommt das deutsche Team keine Verstärkung von Leon Draisaitl. Geht es nach SPORT1-Experte Rick Goldmann, muss das kein Nachteil sein.

Dennoch sei fraglich, inwieweit der gebürtige Kölner dem deutschen Team wirklich hätte helfen können. Für die Oilers absolvierte der 27-Jährige seit Oktober des vergangenen Jahres 92 Spiele - 80 Partien in der Regular Season und zwölf Auftritte in den Playoffs.

Viele Fragezeichen vor Draisaitl-Entscheidung

Zudem darf man das Mentale nicht unterschätzen. Im Draft 2014 wurde Draisaitl an Position drei von dem Team aus Kanada, das eng mit der NHL-Legende Wayne Gretzky verbunden ist, ausgewählt. Seitdem soll der Deutsche im Verbund mit Connor McDavid die seit 1990 andauernde Titel-Flaute beenden und den Stanley Cup zum sechsten Mal nach Alberta bringen.

Aber Jahr für Jahr scheitern Draisaitl und Co. - trotz teils überragender Leistungen in der Regular Season - an diesem großen Ziel. Das ist auch für den Kopf nicht einfach. „Kann Draisaitl da rüberkommen und das wirklich abschütteln? Ist da ein Neustart möglich?“, sieht Goldmann das erneute Verpassen des großen Traums auch durchaus als ein mögliches Problem.