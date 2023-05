Eishockey-WM 2023: Deutschland - Dänemark LIVE im TV, Stream, Ticker

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kämpft am Donnerstagabend um die vielleicht letzte Chance, noch das Viertelfinale bei der WM in Finnland und Lettland zu erreichen - und SPORT1 ist LIVE dabei.

Draisaitl-Hoffnungen zerschlagen

„Es ist in der Kürze der Zeit nicht möglich, seine WM-Teilnahme zu realisieren“, sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast, der am Dienstag ein „ausführliches Gespräch“ mit Draisaitl geführt hatte.

„Wer will einen Leon Draisaitl nicht in seiner Mannschaft haben?“

Deshalb hatte nach den drei Niederlagen zum Auftakt nicht nur Frederik Tiffels, der mit dem NHL-Star in Köln aufwuchs, Kontakt zu ihm aufgenommen. „Wer will einen Leon Draisaitl nicht in seiner Mannschaft haben?“, fragte Künast rhetorisch.

Also gehen Tiffels und Co. ohne Verstärkung in ihr erstes „Endspiel“ der WM. „Wenn man auf die Tabelle guckt, kann man es schon so nennen“, gab der Stürmer zu.