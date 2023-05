Nadal kündigt Entscheidung über French-Open-Teilnahme an

Der angeschlagene Turnier-Rekordchampion Rafael Nadal will am Donnerstag über seine Teilnahme an den French Open informieren. Der 36 Jahre alte Spanier kündigte für den Nachmittag (16 Uhr) eine Pressekonferenz in seiner Akademie auf Mallorca an - die Marca berichtete am Mittwochabend bereits, der 14-malige Turniersieger werde in Paris (ab 28. Mai) nicht antreten.