Handball-Champions-League: Epischer Krimi! Magdeburger Traum lebt Krimi! Magdeburger Traum lebt

In der Handball-Champions-League darf der SC Magdeburg weiter vom vierten CL-Titel der Vereinsgeschichte träumen. In einem am Spannung kaum zu überbietenden Match sichert man sich das Ticket für das Final Four in Köln.

Was für ein episches Duell!

Im Viertelfinal-Rückspiel der Handball-Champions-League setzte sich der SC Magdeburg in der heimischen GETEC Arena mit 30:28 gegen Wisla Plock durch und hat damit das Ticket für das Final Four in der Kölner Lanxess Arena sicher.

Im Hinspiel erkämpfte sich das Team von Coach Bennet Wiegert ein 22:22-Remis und trotzte damit der Atmosphäre in der für seine Stimmung bekannten „Sportshall“ im polnischen Wisla.

Auch im Rückspiel war es ein Top-Duell auf Augenhöhe. Zur Halbzeit stand es 13:13. In Durchgang zwei konnte Magdeburg dann beim Stand von 22:20 erstmals in dieser Partie mit zwei Toren in Führung gehen. Es blieb zwar ein Ringen bis zum Schluss, aber den Sieg ließ sich der zweimalige HBL-Meister nicht mehr nehmen.

Überragender Akteur auf Magdeburger Seite war Kay Smits. Der Niederländer zeichnete für dreizehn Treffer verantwortlich.