WWE-Rivale AEW verkündet TV-Hammer - und ein neues Comeback

Am 17. Juni 2023 steigt die Debütepisode der Sendung Collision, dies verkündeten die Liga und Medienpartner Warner Brothers Discovery beim „Upfront“ von Warner in New York City - einer messeartigen Veranstaltung zur Werbepartnerakquise. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

AEW bestätigte noch nicht die übereinstimmenden Medienberichte, dass Topstar CM Punk bei der Collision-Premiere zurückkehren wird - was in der Nacht bei der Mittwochsshow Dynamite nachgeholt werden könnte. Noch nicht explizit erklärt wurde außerdem, dass mit Collision eine Kadertrennung wie bei WWE RAW und SmackDown einhergehen wird.

AEW Collision startet am 17. Juni - mit CM Punk?

Das Collision-Debüt soll laut Medienberichten im United Center von Chicago stattfinden, wo 2021 das AEW-Debüt von Lokalmatador Punk inszeniert worden war - seit Herbst vergangenen Jahres zum einen langzeitverletzt, zum anderen nach einem großen Eklat bei der Veranstaltung All Out zeitweise suspendiert und weitgehend abgetaucht .

Auf dem Plakat der Show sind außerdem auch World Champion MJF und diverse andere Titelträger der Liga zu sehen: die Tag Team Champions FTR (beste Freunde Punks im AEW-Kader), International Champion Orange Cassidy und die Trios-Champions The House of Black um Malakai Black, den ehemaligen Aleister Black von WWE - mit der jungen Managerin Julia Hart .

AEW Collision auch im deutschen TV?

Die Show wird in den USA auf TNT laufen und knüpft an die Tradition von WCW Saturday Night an, der einstigen Samstagssendung des früheren WWE-Konkurrenten, der ebenfalls bei der Senderkette des Medienmoguls und früheren WCW-Mäzens Ted Turner gelaufen war. Eine Reminiszenz an WCW ist auch das Logo von Collision, das sich an die Optik des Original-Logos der früheren Montagsshow Monday Nitro anlehnt. (Aufstieg und Fall von WCW: Wie der frühere WWE-Rivale durch Egotrips von Hulk Hogan und Co. unterging)