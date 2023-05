Champions League: Manchester City - Real Madrid LIVE im TV, Stream und Ticker

Am Mittwochabend empfängt Manchester City das weiße Ballett zum Champions-League-Rückspiel. Antonio Rüdiger sitzt zu Beginn nur auf der Bank.

Es ist die zweite große Bühne, das zweite Spektakel: Am Mittwochabend empfängt Manchester City Real Madrid zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League .

Während Real sich in der vergangenen Saison knapp in der Verlängerung durchsetzte und später den Titel holte, liegt das Momentum in diesem Jahr eher bei ManCity.