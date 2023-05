Formel1: Red-Bull-Teamchef Christian Horner packt über Netflix-Doku-Serie „Drive to Survive“ aus

Dass die Popularität der Formel 1 in den letzten Jahren extrem gestiegen ist, hängt auch mit „Drive to Survive“ zusammen. Red-Bull-Teamchef Christian Horner spricht nun darüber, wie viel Mitspracherecht die Teams vor der Veröffentlichung haben.

„Woran man sich immer erinnern sollte: Es ist eine TV-Show. Sie nehmen Stunden um Stunden an Material auf. Das Problem ist: Morgens stecken sie dir ein Mikrofon an und die Kameras filmen alles mit. Man vergisst aber, dass sie da sind“, erklärte der 49-Jährige in einem Interview mit der Financial Times.