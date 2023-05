Kanu: Russen und Belarussen bleiben in Deutschland außen vor

Kein Startrecht für Russen und Belarussen in Deutschland © IMAGO/Markus Tischler/IMAGO/Markus Tischler/SID/Markus Tischler via www.imago-images.de

Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus bleiben bei internationalen Kanu-Veranstaltungen in Deutschland ausgeschlossen. Diese Entscheidung bestätigte das Präsidium das Deutschen Kanu-Verbands (DKV) in einem Brief an die Internationale Kanu-Föderation (ICF) und bekräftigte damit seinen im vergangenen Jahr getroffenen Beschluss. Der Weltverband ICF hatte Ende April gemäß der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees angekündigt, Russen und Belarussen künftig als Neutrale wieder zuzulassen.