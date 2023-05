Anzeige

Das Rüdiger-Rätsel: Startet Real-Star im Halbfinal-Rückspiel gegen ManCity? Das Rüdiger-Rätsel

Auf einmal reden alle über Rüdiger und Alaba

Dominik Schätzle

Im Champions-League-Hinspiel lässt Antonio Rüdiger ManCity-Star Erling Haaland alt aussehen. Real-Trainer Carlo Ancelotti spricht dem deutschen Nationalspieler für das Rückspiel eine vermeintliche Startplatz-Garantie aus - und rudert dann zurück.

Er war Haalands ständiger Schatten. Klebte an ihm wie ein Kaugummi. Und ließ ihm fast keine Chance.

Antonio Rüdiger lieferte im Champions-League-Hinspiel eine Wahnsinns-Vorstellung ab. Beim 1:1 von Real Madrid gegen Manchester City stellte der deutsche Nationalspieler den derzeit wohl besten Stürmer der Welt über weite Strecken des Spiels kalt.

Erling Haaland sammelte im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid gerade einmal 21 Ballkontakte, kam nicht über drei recht ungefährliche Abschlüsse hinaus.

Antonio Rüdiger klebte im Halbfinal-Hinspiel der Champions League förmlich an Topstar Erling Haaland

Ancelotti: „Rüdiger hat ein fantastisches Spiel gemacht“

Nach dem Spiel schwärmte Real-Trainer Carlo Ancelotti von seinem Verteidiger: „Rüdiger hat ein fantastisches Spiel gemacht.“

Im Rückspiel am Mittwochabend (ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) müsste der 30-Jährige nach dieser Leistung damit sicher gesetzt sein. Oder doch nicht? Real-Trainer Carlo Ancelotti sorgte nun mit widersprüchlichen Aussagen selbst für Verwirrung.

Beim 1:0-Sieg von Real gegen Getafe am Wochenende war Rüdiger nicht im Kader der Madrilenen. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Ancelotti auf Rüdiger angesprochen. Und gab ihm eine vermeintliche Startplatz-Garantie für die Champions League.

„Ich habe ihn geschont. Ich habe ihm eine Verschnaufpause gegeben, damit er am Mittwoch frisch ist“, sagte Ancelotti über Rüdiger. Außerdem fügte er hinzu: „Ja, er wird am Mittwoch spielen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten er spielen wird, aber er wird am Mittwoch spielen.“

Startelf für Rüdiger? Ancelotti rudert zurück

Dann bestätigte er sogar, dass er das Spiel beginnen werde.

Wer soll Haaland in Schach halten?

Doch jetzt scheint das mehr als ungewiss. Auf der nächsten Pressekonferenz, rund einen Tag vor dem Halbfinal-Rückspiel, ruderte er zurück.

Es sei ein „Missverständnis“ gewesen, so der Real-Trainer. Er habe gedacht, dass er nach dem Brasilianer Rodrygo gefragt worden wäre. Der Rechtsaußen war gegen Getafe ebenfalls geschont worden.

Und stellte dann klar: „Rüdiger kann spielen - ebenso wie Militao, Rodrygo oder Camavinga. Ich muss noch eine Entscheidung treffen.“

Doch wer wird denn nun spielen? Rüdiger ist in dieser Saison eigentlich nur der dritte Innenverteidiger bei den Königlichen.

Ex-Bayern-Star David Alaba ist als Nummer eins gesetzt, wenngleich er auch wegen Verletzungen bisher die wenigsten Minuten des Trios in der Saison spielte. Stammspieler Nummer zwei, Éder Militao, fehlte im Hinspiel wegen einer Gelbsperre, weshalb Rüdiger in die Startelf rückte.

Im Rückspiel ist Militao, der beispielsweise in den Viertelfinal-Duellen mit Chelsea gemeinsam mit Alaba von Beginn an spielte, nun aber wieder mit dabei.

Nun wird wild spekuliert, wer in der Innenverteidigung anfangen wird - und den Premier-League-Rekordstürmer Haaland in Schach halten soll. Ancelotti lässt sich bislang nicht in die Karten blicken.

Antonio Rüdiger wurde in sozialen Medien gefeiert

Die spanische Presse sieht den 63-Jährigen in einem Dilemma. Die Sportzeitung as aus Madrid spekuliert etwa, Ancelotti könnte wegen Rüdigers „beeindruckender Leistung“ sogar vor der Frage stehen, ob er eher Alaba oder Militao spielen lässt. Rüdiger wäre also gesetzt.

Auch dass er alle drei Spieler aufstellt, halten die Reporter der Zeitung für möglich. Mit Alaba als Linksverteidiger statt in der Mitte.

So oder so: Rüdiger nicht aufzustellen, dürfte Ancelotti schwerfallen. Nicht nur der Trainer war von dessen Leistung im Hinspiel überzeugt.

Mit seiner teilweise unorthodoxen Deckungsarbeit erregte der deutsche Nationalspieler viel Aufmerksamkeit - auch in den sozialen Medien, wo er von Fans gefeiert wurde.

Auch die Presse überschlug sich. Nachdem Haaland im Vorfeld als „Android“ und „Menschenfresser“ bezeichnet wurde, wurden nach der Partie analoge Vergleiche mit Rüdiger gezogen.

Manchester City leicht im Vorteil gegen Real Madrid

„Rüdiger frisst Haaland“, schrieb die as, und Marca giftete: „Haaland war im Bernabeu nicht anwesend.“

Rüdiger selbst lobte nach dem Hinspiel übrigens den ganzen Defensivverbund. Dort hätten es die Madrilenen „sehr gut gemacht“. Über seinen Gegenspieler sagte er: „Haaland produziert nicht die Dinge alleine, deswegen muss man die Nebenmänner gut unter Kontrolle bringen.“ Und fügte hinzu, dass es sich in diesem Fall sogar „einfach angefühlt“ hätte.

