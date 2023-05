Anzeige

Rom: Angeschlagener Djokovic verpasst Halbfinale Rom: Angeschlagener Djokovic verpasst Halbfinale

Djokovic verliert sein Viertelfinale gegen Rune © AFP/SID/VALERY HACHE

SID

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat gegen den dänischen Rekordsieger Holger Rune überraschend den Einzug ins Halbfinale von Rom verpasst.

Novak Djokovic hat das Halbfinale des ATP-Masters in Rom verpasst. Der sechsmalige Turniersieger aus Serbien verlor am Mittwoch sein Viertelfinale gegen den dänischen Youngster Holger Rune (20) mit 2:6, 6:4, 2:6. Rune trifft in der Vorschlussrunde nun auf Casper Ruud (Norwegen) oder Francisco Cerundolo aus Argentinien.

Djokovic, der seine Führungsposition in der Weltrangliste kommende Woche an den Spanier Carlos Alcaraz verlieren wird, hatte von Beginn an mit Rückenproblemen zu kämpfen. Er fand schlecht in die Partie und gab den ersten Satz nach 38 Minuten chancenlos ab. Anschließend bäumte sich der 35-Jährige unter dem Einfluss von Schmerzmitteln noch einmal auf, musste sich nach 2:19 Stunden aber geschlagen geben.

Anzeige