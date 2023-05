Premier League:

Nagelsmann erteilte Chelsea eine Absage

Der Berater beurteilt die Entscheidung als richtig. „Das ist ein Verein, der in unruhigen Gewässern schwimmt.“ In den Transferperioden habe der Verein viel Geld für Spieler ausgegeben. „Du übernimmst eine Truppe, in die ein paar hundert Millionen investiert wurde in den letzten eineinhalb Jahren. Und dem Anspruch musst du dann auch gerecht werden.“