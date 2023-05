EuroLeague-Premiere: Referees tragen bei Final Four Bodycams

Die Basketball-Halbfinals in der Königsklasse werden vom Schiedsrichter auf dem Feld per Bodycams mitverfolgt.

Die Basketballfans vor den Fernsehschirmen sind beim Final Four der EuroLeague so nah dran wie nie zuvor. Wenn es am Wochenende im litauischen Kaunas um den Titel in der Königsklasse geht, werden die Schiedsrichter auf dem Feld Bodycams tragen.